Lanazione.it - Sullo smartphone un migliaio di immagini pedopornografiche: arrestato. Video raccapriccianti

Viareggio, 14 gennaio 2025 – Più di undidi natura pedopornografica: durante la perquisizione gli investigatori hanno trovato sul cellulare diverse app che l’uomo, un disoccupato di Viareggio, 56 anni, utilizzava per scaricare e visionare il materiale pedopornografico.: leritraevano anche minori, per la maggior parte in tenerissima età, dai pochi mesi ai 7 anni circa. Un orrore che è stato scoperto grazie una segnalazione ricevuta nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica e condotta dal Centro Operativo di Firenze. Così la polizia postale di Massa, insieme ai colleghi della Polposta di Firenze, sono entrati inazione e hanno individuato el’uomo.