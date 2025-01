Ilfattoquotidiano.it - Slittano ancora le nomination agli Oscar 2025: “Il 60% dei membri dell’Academy vive nella zona di Los Angeles distrutta dagli incendi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nuovo slittamento di data per conoscere le. A causa delle conseguenze dovutedi Los, l’annuncio delle candidatureAcademy Awards è spostato al 23 gennaio. Inizialmente prevista per il 17 gennaio, ma travolta letteralmente dalle fiamme deglidi Pacific Palisades e Eaton che hanno lambito perfino il Dolby Theatre e la Walk of fame, la breve diretta per annunciare le cinquine dei nominatiera sta spostata al 19 gennaio.Data poi rivelatasi impraticabile in primo luogo perché, come spiega THR, circa il 60% dei 10milaabitacolpita dai forti e ripetuti. Per questo motivo il periodo di voto deiper leè stato esteso fino al 17 gennaio e, tempo di ordinare e verificare le preferenze, l’annuncio tanto atteso avverrà il 23.