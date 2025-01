Ilveggente.it - Sinner e l’antidoping, denuncia choc: “Va fatto saltare in aria”

Un’alleata preziosissima per Jannik: è dalla sua parte.Il sogno di Nick Kyrgios non si è realizzato. Avrebbe voluto sfidare il suo nemico giurato, Jannik, nell’arena australiana, ma, purtroppo per lui, la sua avventura in quel di Melbourne è durata ancor meno di quanto pensassimo. Non ci sarà alcun faccia a faccia, dunque, con l’avversario di cui ha più volte messo in dubbio sincerità ed integrità.: “Vain” (AnsaFoto) – Ilveggente.itNel frattempo, però, il campione altoatesino andrà dritto per la sua strada, che dovrebbe condurlo, almeno si spera, verso la vittoria del suo terzo Slam, il secondo nella terra dei canguri. Ha battuto in scioltezza il suo primo rivale ed è parso piuttosto in palla, per cui ci sono buone ragioni per pensare che, anche stavolta, raggiungerà le fasi finali del suo Major del cuore.