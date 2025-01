Sport.quotidiano.net - Serie B e C donne. Faenza Project cade a Rimini dopo un supplementare. Il Capra Team Ravenna schiaccia il Sasso Marconi

B femminile Sconfitta al fotofinish per ilBasket, caduto 72-76 (23-21; 31-40; 49-56; 68-68)un temposul campo dell’Happy Basket. Nel prossimo turno, che sarà l’ultimo d’andata, le faentine ospiteranno sabato alle 18 il Peperoncino Castello d’Argile. Il tabellino di: Panzavolta 7, Babini 6, Cavina, Cavassi 10, Ceroni 6, Mazzoni ne, Minguzzi, Scekic 31, Zoli, Onyekwere 5, Bernabè 7. All.: Leonardi Classifica: Cavezzo 28; Puianello 22; Valdarda* 20; Piumazzo, Castel San Pietro**, Cesena* e* 18; San Lazzaro e Valtarese 14; Fidenza* 12;e Scandiano 10; Castello d’Argile** 6; Parma 4; Ferrara* 2; Forlì* 0. * gare in meno C femminile Continua senza soste la marcia dell’imbattuta capolistache ha la meglio anche sul Csi, sconfitto 81-31 (30-7; 44-19; 65-27).