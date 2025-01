Quotidiano.net - Roy Roger’s. Il denim nipponico da veri worker

di Eva Desiderio Omaggio al Giappone e alla sua grande tradizione per iloriginale, robusto, blu scuro, cimosato, tessuto per grandi intenditori. Il tributo arriva da Royil marchio storico del primo jeans italiano che ha 73 anni di successo che nello stand a Pitti Uomo presenta da oggi ’RoyMade in Japan’, una capsule collection composta da 3 pezzi realizzati interamente in Giappone: giubbotto e jeans 5 tasche inrigorosamente cimosato e felpa in 100% cotone. "Ilutilizzato proviene dalla regione di Bingo, situata nel distretto di Fukuyama, nella prefettura di Hiroshima – racconta Guido Biondi, direttore creativo del brand di famiglia – Quest’area è storicamente conosciuta per essere il cuore della produzione digiapponese, con circa l’80% deldel Giappone.