Rojc "Balcani Occidentali punto di riferimento per equilibri Europa"

"Balcani Occidentali punto di riferimento per equilibri Europa"

ROMA (ITALPRESS) – “Indubbiamente irappresentano undiper glidel nostro paese e per glidi tutta l’, per cui parlare di, di cui poco si sa in Italia è sempre utile”. Lo ha detto la senatrice del Partito Democratico Tatjanaa margine del convegno “Ie il loro cammino verso L’”. “L’allargamento o l’inclusione deiin questo momento cosi delicato ine nel mondo, rappresenta unfermo e unestremamente importante”. La senatriceha spiegato che “il nostro paese è la porta d’ingresso per io di uscita dei. Sappiamo bene che questidipendono molto dalla stabilità che ihanno, in questo momento cosi delicato i cui glidella crisi ucraina, abbiamo il dovere di porre attenzione.