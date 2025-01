Richard Gere | 10 cose che forse non sai sull’attore

Leggi su Cinefilos.it

: 10chenon saiDivenuto noto come sex symbol degli anni ’80,ha negli anni preso parte ad alcune tra le più popolari commedie romantiche di sempre. Impossibile non pensare a film come Ufficiale e gentiluomo o Pretty Woman senza immaginare anche il suo volto. Apprezzato da critica e pubblico,continua ancora oggi ad affermarsi come interprete di livello, oltre che per le sue attività benefiche.Ecco 10che non sai su. I film diI film da giovane di1. Ha recitato in celebri film. La carriera dell’attore ha inizio con un piccolo ruolo nel film Rapporto al capo della polizia (1975), per poi proseguire con pellicole come Baby Blue Marine (1976), I giorni del cielo (1978) e American Gigolo (1980) e Ufficiale e gentiluomo (1982), con cui consacra la propria popolarità.