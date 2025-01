Ilfattoquotidiano.it - Raf e il ‘caso’ del cappellino indossato a Ora o Mai Più: ecco cosa è accaduto e perché l’uso del nastro adesivo

Sabato sera su Rai1 ha debuttato “Ora o mai più“, il talent show dedicato alle meteore musicali condotto da Marco Liorni. Da una parte otto concorrenti e dall’altra otto giudici tra successi, duetti e qualche accenno polemico. Uno dei coach della trasmissione, il cantante Raf, haquasi per tutta la serata un cappello con una scritta ben visibile, “Self Control“, un riferimento alla sua hit e al tour musicale in occasione del compleanno del brano che ha compiuto quarant’anni.La scritta non è stata oscurata, come segnalato dal sito Tvblog, come richiederebbe il regolamento dell’azienda. Non è infatti possibile presenziare in qualsiasi trasmissione con loghi evidenti che richiamino a marchi e che, quindi, facciano pubblicità occulta. Sarte e addetti della produzione controllano tutti quelli che appariranno in video, l’accessorio di Raf per quanto personale rientra in una collezione creata appositamente per celebrare il suo tour, un gadget in vendita per i suoi fan.