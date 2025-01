Lanazione.it - Puzza di gas alla scuola materna. Attimi di paura in piazza Garibaldi

Momenti diSanta Caterina di Lastra a Signa dove, intorno alle 15.30 di ieri pomeriggio, è stato avvertito un intenso odore di gas. A titolo precauzionale i bambini delle due sezioni sono stati fatti uscire immediatamente e sono rimasti in giardino con le insegnanti. Lanciato l’rme al 112, è stata attivata la procedura prevista per le grandi emergenze e sono state inviate sul posto alcune squadre della polizia municipale e dei vigili del fuoco di Firenze Ovest, oltre ai soccorritori della vicina Misericordia di Lastra a Signa, attivati dal 118. Il problema è comunque rientrato in pochi minuti, non appena è stata verificata l’assenza di una effettiva perdita nell’edificio di. Sia i vigili del fuoco che il tecnico chiamato dall’amministrazione comunale hanno infatti escluso la presenza di gas.