Napoli, Chiesa può essere una possibilità di fine mercato (CorSera)

Monica Colombo sul Corriere delle Sera tiene traccia delle trattative diche coinvolgono i club di Serie A. Per quanto riguarda il, detto e ridetto di Kvaratskhelia (siamo allo sprint finale), cerca il suo sostituto. Garnacho il primo nome ma è complicato per le cifre chieste dal Manchester United. Si è fatto anche il nome die su di lui Colombo scrive:“e Psg vicini all’accordo economico per 75 milioni. I colloqui sono continui: il giocatore spinge per lasciare, Conte si è già rassegnato alla sua cessione individuando in Garnacho dello United il sostituto ideale., che a Liverpool sta vivendo un’esperienza in chiaroscuro, è unadinon un’alternativa allo spagnolo”.Leggi anche:, coi soldi di Kvara ecco Dorgu,e il botto finale da scudetto (Gazzetta)“Finalmente”, il primo gol riscalda un po’ Liverpool: “si spera torni quello del 2020”“Benvenuto a Liverpool, Federico