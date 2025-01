Pronosticipremium.com - Materazzi a Frattesi: “Lasciare l’Inter un errore, a Roma non perdonano nulla”

Leggi su Pronosticipremium.com

Concentrazione di Ranieri rivolta al prossimo appuntamento in calendario, la sfida al Genoa che aprirà venerdì la 21ª giornata di Serie A. Dopo però una prima metà di gennaio silente, è questa la settimana decisiva per le prime manovre dellasul mercato, e sono tante le questioni in ballo: da un Rensch sempre più vicino ai nomi per il vice Dovbyk, fino al sognoche oscilla tra il sacro e il profano. Situazione poco chiara, conperintenzionata a vendere, visti anche gli acciacchi di Calhanoglu e Mkhitaryan, e il giocatore scontento.45 milioni è ciò che il club vuole per sedersi al tavolo delle trattative, una cifra che lanon può permettersi, speranzosa solo che si arrivi alla rottura definitiva tra l’ex Sassuolo e i nerazzurri. In un intervista alla Gazzetta dello Sport, ci ha pensato Marcoa consigliare, con un’idea ben precisa: “Davide deve pensarci bene,sarebbe un grave