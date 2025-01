Oasport.it - LIVE Nardi-Diallo 7-6, 6-7, Australian Open 2025 in DIRETTA: due ore di partita, un tie-break a testa!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-7(1), 7-6(3)! Si va quindi alla pausa fisiologica dopo 120? disul punteggio di un set pari, grande rammarico per quei due set point non sfruttati sul 6-5, ricordando che il canadese aveva servito sul 5-4.3-6 Niente da fare, il dritto disi ferma in rete. Tre set pointquindi, di cui due al servizio per iniziare.3-5 Attenzione, in rete il back diquando era in comando dello scambio.2-5 Con il gratuito di rovescio perde un mini-il canadese.1-5 Prima vincente.1-4 Risposta incisiva di rovescio di, che salta sopra sulla seconda. Altro mini-e parziale compromesso.1-3 Niente, trattenuto e in rete il rovescio di. Mini-.1-2 Con la prima vincente.1-1 Doppio fallo (5°), sciagurato il canadese.