Ilrestodelcarlino.it - La Futsal Cesena perde. Fernandez: va al Boca

Dodici punti nelle ultime sette gare dopo i soli due ottenuti nelle prime sei, lapareggiando (1-1) contro il forte Pordenone ha chiuso l’andata in modo soddisfacente al decimo posto a +4 dalla zona playout per una squadra che dopo un inizio torneo terribile ha dimostrato di sapere reagire e stare sul pezzo. Intanto l’argentino, considerato il colpo estivo, reduce da un infortunio ha concluso la sua esperienza ae ha già lasciato l’Italia tornando in patria dove da febbraio militerà nelJuniors. La società lo ha già sostituito la settimana scorsa con il ritorno in bianconero (è la terza volta che approda in riva al Savio dall’estate del 2012) di un laterale di grande affidabilità come il croato Antonio Jamicic che appena arrivato ha debuttato sabato contro il Pordenone.