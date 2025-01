Napolipiu.com - Kvara-PSG, domani l’addio a Castel Volturno. Retroscena De Laurentiis

-PSG,De">Il georgiano ha chiesto di poter salutare i compagni prima di volare a Parigi. Accordo trovato tra i club per 75 milioni, i dettagli della trattativa.La telenovelatskhelia-PSG sta per giungere al termine. Secondo quanto riportato dal giornalista Saba Sapanadze, molto vicino al calciatore georgiano, attraverso l’account Geo Team, il trasferimento dell’attaccante al club parigino è ormai definito, ma con un piccolo ritardo sulla tabella di marcia.Il Napoli e il PSG hanno infatti trovato l’accordo sulla base di 75 milioni di euro, dopo un lavoro diplomatico che ha visto Defare un passo indietro e il club di Al Khelaifi due in avanti. Una cifra importante, frutto dei petrodollari qatarioti, che ha convinto il patron azzurro a dare il via libera alla cessione.