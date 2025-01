Ilgiorno.it - Giro d’Italia 2025, ecco il tappone bresciano-valtellinese

Ponte di Legno, 14 gennaio– Ilavrà un “che si svilupperà nei luoghi (e in qualche modo anticiperà) le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 a cominciare dal mitico Mortirolo con le sue pendenze incredibili. La data è quella del 28 maggio e la tappa la numero 17 del, che partirà da Durazzo in Albania passando per Tirana e Valona e si concluderà a Roma. L a partenza è fissata dalle rive dell’Adige, in Trentino, a San Michele all’Adige: terra di vigneti che coi suoi falsi piani metterà alla prova le gambe degli atleti. Subito dopo cominceranno le salite, con i passaggio in Val di Sole e Val di Non per poi mettersi alla prova con la classicissima risalita verso il passo del Tonale con i suoi 1882 metri di altezza.