Quotidiano.net - Faliero Sarti. Sciarpe d’autore e abbracci d’arte

di Eva Desiderio È un viaggio tra arte, artigianalità e innovazione quello di, simbolo di eccellenza nel mondo degli accessori di lusso,che arriva a Pitti Uomo 107 con una collezione stimolante e preziosa, ispirata ad un cliente appassionato die accessori preziosi nei materiali ma soprattutto desideroso di acquistare capi che resistono al tempo e che fanno parte ’affettuosa’ del guardaroba. Insomma, la moda usa e getta non ha mai interessato Monica, imprenditrice e stilista del brand, conscia della forza del vero Made in Italy per la grande tradizione familiare nel mondo dei tessuti portata avanti con tenacia e passione dal padre Roberto. Da oltre 70 anni sinonimo di qualità sartoriale e design senza tempo, continua a innovare con creazioni che coniugano arte, tessuti pregiati e cura artigianale, trasformando ogni sciarpa in una narrazione visiva.