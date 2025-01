Tpi.it - È morto all’età di 82 anni Franco Piperno, tra i fondatori di Potere Operaio

, tra ididi 82, storico esponente della sinistra extraparlamentare tra gliSessanta e Settanta, co-fondatore di.Autore di numerosi saggi politici e a lungo docente di fisica della materia all’Università della Calabria,era malato da tempo: si è spento nella serata di ieri, lunedì 13 gennaio, in una struttura sanitaria di Cosenza.Chi eranasce il 5 gennaio del 1943 a Catanzaro in una benestante famiglia ebraica. Durante il liceo classico si iscrive al Partito Comunista Italiano, poi si trasferisce in Toscana per frequentare la facoltà di Fisica all’Università di Pisa. Espulso dal Pci, è tra i leader della contestazione studentesca del Sessantotto.Nel 1969, dopo la laurea, fondainsieme a Toni Negri e Oreste Scalzone, gruppo della sinistra extraparlamentare nel quale militeranno anche, fra gli altri, Massimo Cacciari, Alberto Asor Rosa e LanPace.