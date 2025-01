Ilgiorno.it - “Costrette a spogliarci senza mutande e fare squat in Questura”: le denuncia delle attiviste di Extinction Rebellion a Brescia

– Nelle parole dell’attivista si percepisce la sensazione di disagio. Nel video, inviato alla stampa, una giovane diracconta che all’interno delladidi via Botticelli le “persone femminilizzate” avrebbero ricevuto dalla polizia un trattamento iniquo rispetto a quello riservato ai ragazzi. “MI hanno chiesto di spogliarmi, di togliermi lee ditre– ha raccontato – mentre ai i maschi non è stato chiesto di spogliarsi e togliersi i vestiti. Siamo stati dentro quasi sette ore”. Secondo la nota stampa dell’associazione ambientalista e pacifistaItalia, “tutte le persone sono state arbitrariamentete per ‘radunata sediziosa’ (art. 655 del codice penale) per la sola partecipazione ad una manifestazione nonviolenta di dissenso, ‘accensioni ed esplosioni pericolose’ (art.