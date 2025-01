Impresaitaliana.net - Confesercenti boccia il DDL PMI: “Deludente, occorre fare di più”

L’associazione datoriale giudica insufficiente la legge delle PMI e chiede didi più per tutelare le micro, piccole e medie imprese«Per noi è fondamentale recuperare l’ispirazione originaria del provvedimento, che era quella di mettere queste imprese al centro dell’attenzione e dell’agenda politica».non ci sta e scrive in una nota tutta la sua amarezza per una legge delle PMI, inizialmente prevista ben 14 anni fa, che appare «ed insufficiente a valorizzare il sistema delle micro, piccole e medie imprese italiane».Il Consiglio dei ministri ha dato l’ok al DDL PMI ma il testo approvato non piace allache ne apprezza giusto qualche misura come la lotta alle false recensioni, l’annuncio di provvedimenti utili per i Confidi, l’istituzione di un tavolo di confronto permanente con le associazioni datoriali e l’impegno a mantenere la cadenza annuale della Legge.