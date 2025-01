Quifinanza.it - Cala occupazione e crescono inattivi, meglio solo donne e inflazione

L’ultimo trimestre del 2024 ha registrato un calo dell’, con un aumento del numero di. Inoltre è cresciuto lievemente il potere d’acquisto delle famiglie, ma è peggiorata la fiducia dei consumatori per il terzo mese consecutivo. Dato positivo per l’, che in Italia rimane inferiore alla media dell’area euro. La produzione industriale tra novembre e dicembre ha visto una lieve crescita e migliora anche il saldo commerciale, a seguito di una riduzione dei volumi esportati nei primi 10 mesi dell’anno appena trascorso.La fotografia è quella di un Paese fermo, che non riesce a migliorare e che in alcuni settori peggiora lievemente. C’è molta attesa per il 2025, in particolare per le decisioni della nuova amministrazione statunitense in merito alle misure di politica economica.