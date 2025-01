Amanda non devi piangere Grande Fratello Amanda in lacrime tra le braccia di Javier

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella serata del 13 gennaio 2025, al termine di una puntata particolarmente intensa delLecciso ha vissuto un momento di profondo sconforto. Le parole ricevute da Jessica Morlacchi durante la trasmissione e la nomination da parte di Ilaria Galassi l’hanno profondamente amareggiata, portandola a cercare conforto tra lediMartinez. Dopo la diretta,si è lasciata andare a un pianto liberatorio, esprimendo il suo dispiacere per le critiche ricevute. Ha confidato adi sentirsi sola all’interno della Casa, soprattutto dopo l’uscita di Helena Prestes, e di considerare amici solo lui e Luca Calvani: “Non me la prendo per la nomination”.>> “Molto male”., pessima notizia per Signorini dopo l’attesa puntata sull’eliminazioneLe parole di Jessica e la nomination di Ilaria l’hanno ferita, facendola sentire poco compresa e supportata.