Zanetti | Prova positiva Ci prepariamo per le prossime gare

Paolo, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni della sala stampa dello Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito le sue parole alla stampa sul match contro il Napoli.: “Non era facile affrontare una grande squadra come il Napoli”“Non era facile affrontare una grande squadra come il Napoli., in altri tempi avremmo portato a casa le ossa rotte. Non siamo felici, ma mettiamo da parte la sconfitte e ciper le”.su Faraoni e Tegstedt“Per Faraoni era forse la gara più difficile contro un avversario difficile. Lo scelto non per fargli un regalo ma perché lo ritengo ancora un calciatore di un certo livello, oggi l’ha dimostrato. Tesgedt ci ha abituato ad essere più preciso, ma non significa niente. Dovevamo essere più cinici, fermo restando che il Napoli ha meritato di vincere”.