Sport.quotidiano.net - Uno-due dell’Atletico Ascoli. La Civitanovese va al tappeto

Leggi su Sport.quotidiano.net

ATLETICO 20 ATLETICO (3-5-2): Pompei; Mazzarani, Nonni, Feltrin (32’st D’Alessandro); Severini, Minicucci (21’st Ciabuschi), Vechiarello, Olivieri, Antoniazzi (39’st Cofini); Maio (39’st Scimia), Didio (14’st Valentino). A disp.: Lavorgna, Baraboglia, Antonucci, Clerici. All. Simone Seccardini(4-4-1-1): Raccichini; Mancini, Diop, Passalacqua, Cosignani; Buonavoglia, Visciano, Domizi (25’st Brunet), Franco (14’st Macarof); Capece (38’st Padovani); Bevilacqua. A disp.: Petrucci, Rossetti, Giandomenico, Damiani, Cappella, Pompili. All.: Stefano Senigagliesi Arbitro: Carrisi di Padova Reti: 4’pt Maio, 19’pt Didio. Note. Spettatori 400 circa di cui 150 ospiti. Ammoniti: Vechiarello, Mancini e Visciano. Angoli 4a 2 per l’Atletico. Recupero 0’ pt, 4’ st. L’Atleticotorna alla vittoria dopo una striscia di due pareggi e tre sconfitte.