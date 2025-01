Ilrestodelcarlino.it - Un’altra grande prova della Yuasa Battery. E’ suo lo scontro salvezza contro Taranto

3Gioiella Prisma: Zhukouski 2, Antonov 2, Cubito, Vecchi, Demyanenko 14, Mattei, Comparoni 13, Petkovic, Fedrizzi 15, Marchiani, Cvanciger 26, Tatarov 10, Marchisio (L). All. Ortenzi GIOIELLA PRISMA: Luzzi, Held 14, Alletti 4, Hofer, Rizzo (L), D’Heer 4, Balestra, Gironi 24, Lanza 17, Alonso 14, Fevereiro, Zimmermann 1, Paglialunga All. Boninfante Arbitri: Zavatter e Pozzato Parziali: 25-23 (30’), 25-22 (29’), 23-25 (31’), 20-25 (27’), 22-20 (31’) Una sfida infinita premia la, avanti 2-0 nei set, rimontata ma capace di agguantare un quinto parziale infinito e continuare nella sua lunga striscia positiva, davanti a 2.500 tifosi (record casalingo), alla presenza del presidenteLega Volley Massimo Righi. Sestetto annunciato per lacon Bardarov ai box per un problemino alla caviglia e con Petkovic in panchina in avvio.