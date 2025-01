Tom Holland confessa di essersi costruito un imbarazzante santuario di Funko Pop

Leggi su Cinefilos.it

Tomdiun “” “” diPopNel corso di un’intervista, Tomhato diun piccolocon le action figure e iPop del suo personaggio, Spider-Man/Peter Parker, in casa.La cosa in realtà non è stata voluta o almeno consapevole, dal momento che, come spiega nella clip diventata virale,ha semplicemente comprato tutti iPop che lo raffiguravano, perché li trova molto belli, e il risultato è stato una specie di piccolo tempio auto celebrativo, che l’attore si è sbrigato a eliminare appena si è reso conto dell’effetto ““, come lui stesso ha dichiarato. “Ho dovuto liberarmene perché era piuttosto, quindi sono in un armadio, ma li adoro.”Il momento d’oro di TomTrai nomi più in vista di Hollywood, sia per il suo ruolo di Spider-Man che per la sua relazione con Zendaya, Tomsta vivendo un periodo artistico molto interessante, dal momento che sta tornando al teatro, dove ha recitato nel ruolo del protagonista in un allestimento di Romeo e Giulietta, ma sta anche ampliando il suo raggio d’azione come interprete.