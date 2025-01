Ilrestodelcarlino.it - Sondaggio sul Passante di mezzo, cosa pensano i nostri lettori: i risultati e i commenti

Bologna , 13 gennaio 2025 – Ildirisolverà i problemi del traffico del nodo di Bologna? E’ questa la domanda chiesta nelsul nostro sito. Il parere deiè abbastanza univoco. Per il 75% non è questa la soluzione giusta per risolvere il problema della congestione stradale. L’argomento del dibattito Quello delè un argomento caldo da diverso tempo e che ha visto le dichiarazioni di molti esponenti della politica tra cui Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia. Per quest’ultimo rimane essenziale la realizzazione di un’opera che riesca a “bypassare” il traffico all’interno della città. Per l’ex viceministro ai Trasporti, la soluzione la si può trovare non neldima in quello di sud, proprio perché per il gruppo la priorità sarebbe quella di trovare un percorso che riesca a sostituire il passaggio a Bologna.