Ilgiorno.it - Rotta per il Kilimangiaro: il giovane Luigi è pronto a conquistare la vetta

Leggi su Ilgiorno.it

Oggiono (Lecco) – Destinazione. A partire alla volta dei 5.895 metri del monte più alto d’Africa èDegli Occhi è ragazzino di 14 anni di Milano con un grave disturbo dello spettro autistico a basso funzionamento: comunicare a parole con lui è estremamente difficile, manifesta inoltre problemi cognitivi, sensoriali e motori. Lo accompagna Massimo Magnocavallo, 62 anni originario di Bellano che abita a Oggiono, presidente dell’associazione ISupersportivi, che rende l’attività motoria terapia di abilitazione. Massimo è istruttore nazionale di alpinismo giovanile, maestro di nuoto, atleta di Triathlon. Con loro c’è anche Alberto Locatelli, 68 anni, fotografo professionista lecchese ed ex volontario del Soccorso alpino. È un’impresa alpinistica per tutti e tre. Per, che è già un miracolo che sia vivo perché è nato prematuro a sei mesi di gestazione e pesava appena 900 grammi, è anche una sfida personale.