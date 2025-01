Lanazione.it - Raffiche di vento, cadono gli alberi

Fortidisu tutta l’Umbria,caduti in mezzo alla strada e disagi per i cittadini. Il maltempo si fa sentire. A Perugia, un grosso albero (nella foto) è caduto ieri pomeriggio lungo la via Montegrillo-San Marco, impedendo il passaggio alle auto. Per fortuna in quel momento non stava transitando nessuno, ma ci sono stati disagi per i residenti, fin quando la pianta è stata tolta dalla carreggiata. Disagi anche a Città di Castello. Causadidiversi interventi nella giornata odierna della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco del distaccamento Tifernate e delle squadre operative del comune per cadutae rami. Nel primo pomeriggio in località Baucca un albero di acacia è caduto sopra un veicolo in transito condotto da un settantenne del luogo. Nessuno si è infortunato ma danni solo all’auto.