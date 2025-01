Impresaitaliana.net - Pistoia, sequestrati 1000 articoli non conformi agli standard di sicurezza

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza diha intensificato l’attività di controllo a tutela dei consumatori e delle imprese sane del territorioBlack Friday, Cyber Monday e periodo natalizio sono senz’altro un’opportunità di risparmio per i consumatori ma sempre più spesso diventa anche occasione di guadagni illeciti per chi vuole mettere in commercio prodotti nonalle norme in materia di.Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza diintensificando l’attività di controllo presso gli esercizi commerciali del territorio ha rilevato irregolarità in ben cinque negozi sequestrando milleche venivano posti in vendita nonostante non rispettassero i requisiti minimi fissati dal Codice del Consumo.I finanzieri hanno rilevato la mancatatà deglidiimposti dall’Unione Europea ed in particolare in tre empori gestiti da soggetti di origini sinica hanno trovato oltre 600 pezzi di valigeria (zaini, borsoni, marsupi e custodie porta pc) sprovvisti di istruzioni e avvertenze per l’uso nonché di indicazioni riguardanti la composizione e informazioni obbligatorie in lingua italiana.