Pallanuoto femminile World Cup | Setterosa ad Alessandropoli per la Division 1

Ilè pronto a dare inizio alla stagione 2025 con la prima fase della1 dellaCup. La rassegna è in programma ad, in Grecia, tra il 14 e il 19 gennaio. Le ragazze di Carlo Silipo è inserita nel girone B insieme ad Australia e all’Olanda, rispettivamente argento e bronzo ai Giochi di Parigi 2024, e a Israele. Le azzurre debutteranno proprio contro quest’ultima squadra, nella partita prevista per le 17:00 di martedì 14. Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta su Raiplay e Raisport + Hd. Ilsi è rivoluzionato dopo il sesto posto ottenuto nel torneo a cinque cerchi, con Silipo che punta su un gruppo ringiovanito.Carlo Silipo e ilIl Girone A è invece composto da Spagna, Stati Uniti, Grecia ed Ungheria. Le sei migliori tra le otto dellaI potranno accedere alla Super Final, mentre le prove diII sono già andate in scena.