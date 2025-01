Ilrestodelcarlino.it - Pagelle Allo sprint grazie ad Ahmad e Bucarelli

King 6,5 Una gara dove non è mai stato protagonista anche se nel secondo tempo ha cercato di innescare la quarta, ma vanamente. Non ha comunque mai forzato e nemmeno sprecato pni. Chiude con 5 su 8 da sotto e 0 su 1 da fuori.7,5 Un paio di forzature, spesso periferico al gioco, spostato sempre sugli angoli, ma alla fine dei conti è stato decisivo quando Brindisi si è attaccata alle mutande della Vuelle sul 74 pari. Penetrazione, fe due liberi a segno; altra penetrazione e scarico su De Laurentiis che mette dentro da sotto; altra entrata ed altro fcon altri due liberi a segno. Un tiro della domenica per uscire in trionfo ma non andato a segno. Ma alla fine ha 2 su 3 da sotto, 3 su 7 da fuori, 9 su 10 nei liberi, con 6 assist ed anche 6 rimbalzi, secondo miglior rimbalzista dopo Zanotti.