Quotidiano.net - Naufragio Costa Concordia: 13 anni dopo, la ferita è ancora aperta

Quell'immenso gigante di metallo poggiato su di un fianco di fronte all'Isola del Giglio resta una delle immagini che ha segnato indelebilmente la storia d'Italia. E oggi, a 13di distanza, ildellarestaunanel cuore dei familiari delle 32 persone che, la sera del 13 gennaio 2012, trovarono la morte a causa di una serie interminabile di erroriti 16di carcere al principale responsabile di quella tragedia, il comandante Francesco Schettino. Alle 18.57 del 13 gennaio 2012 la, con a bordo 4.229 persone, salpa da Civitavecchia per l'ultima tappa della crociera nel mar Mediterraneo in direzione di Savona. Alle 21.42 urta uno scoglio nei pressi del Giglio, per una manovra sotto, il cosiddetto "inchino", che il comandante aveva deciso di fare proprio di fronte all'abitato.