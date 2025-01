Musica | canzoni per tornare insieme o lasciarsi per sempre il ritorno di Nero Nelson

Leggi su Ildenaro.it

«Un giorno mi chiamò un amico regista. Avendo lavorato a molte colonne sonore pensavo avesse bisogno di qualcosa del genere. “sto male”, mi disse. “La ragazza mi ha lasciato”. Non sapevo cosa dire quando lui aggiunse: “Tu puoi aiutarmi. Scrivi una canzone per farlada me.” La notte stessa mi presentai a casa sua con la chitarra. Mi raccontò le cose. Alle 6 del mattino avevamo la canzone. La registrammo alla buona e gliela inviammo su una chiavetta usb (lei aveva cambiato città e viveva con un’altra persona). Dopo 3 giorni fece le valigie e tornò da lui. Ho pensato che per una volta una mia canzone era stata veramente utile. Ho pensato che alla fine, se raccoglievo 12perper, per lo meno avrei fatto un disco utile a qualcuno».Un disco utile, per usare le parole del suo artefice.