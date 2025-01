Lapresse.it - Maxi sequestro di droga e armi a Roma: due arresti a Tor Bella Monaca

La procura diha convalidato dueeffettuati durante undimesso a segno dalla polizia a Tordopo i numerosi episodi di violenza che si sono verificati in passato nel quartiere. Il blitz, secondo è stato effettuato dagli investigatori del distretto di polizia del Casilino, in viale Giovan Battista Scozza a Tor, dove sono finiti in manette due pregiudicati, Giuseppe N. di 65 anni originario di Palermo e Claudio C. di 47 anni. Trovati in casa di uno dei due 1,2 kg di cocaina e 14mila euro cashNell’abitazione, in uso a uno dei due, i poliziotti hanno trovato un chilo e 200 grammi di cocaina, oltre 14 mila euro in contanti e due pistola, un revolver calibro 38 con la matricola abrasa e una pistola semiautomatica ‘Beretta‘, calibro 22.