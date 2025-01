Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Lategan vince tra le auto, Schareina a segno nelle moto. Macik si impone tra i camion

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.05– Toshasi è aggiudicato la speciale odierna a precedere il compagno di squadra in Honda Ricky Brabec di 2’07” e l’altro americano Skyler Howes di 2’45”. In classifica generale guida sempre Daniel Sanders (KTM).14.00– Arriva anche Van Den Brink che chiude quinto con un ritardo di +21:12. Martinin questo momento ha un margine di 2:29:14 rispetto all’olandese nella classifica generale, secondo davanti a Loprais, terzo con 2:37:39.13.35– Siamo in attesa di conferma dall’organizzazione. Il tempo esatto con cui è accreditato Luciano Benavides e Adrien Van Beveren per essersi fermati ad assistere Pablo Quintanilla dopo la sua caduta sarà rivelato al loro arrivo al bivacco di Riyadh, ma sembra che l’argentino sia destinato are.