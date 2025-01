Secoloditalia.it - L’editoriale. L’ultimo senso di colpa spinto dal mainstream? L’Italia è troppo ben “sintonizzata”…

Vanta un rapporto «privilegiato» con il nuovo inquilino della Casa Bianca, che vede in lei il “ponte” più solido fra le due sponde dell’Oceano. Una corrispondenza – sublimata con la consegna (da parte di lui) del Global Citizen Awards (a lei) – con l’imprenditore spaziale più innovativo del mondo. Una condizione di stabilità politica e progressione delle proprie politiche che rendono, sempre lei, il capo di governo «più potente» d’Europa. Tutto questo con i parametri vitali dell’economia nazionale che registrano, per, una condizione che i maggiori partner – Francia e Germania – faticano maledettamente a rincorrere. Ecco, solo nel mondo al contrario, lì dove soggiorna gran parte del dibattito pubblico italiano, una congiuntura del genere rappresenta un «problema» per chi governa.Avete letto bene: a sentire o a leggere il grosso degli analisti che intasano colonne di giornali e talk televisivi, i guai grossi per Giorgia Meloni sarebbero incarnati, appunto, dagli ottimi uffici con Donald Trump e Elon Musk, dal posizionamento centrale ottenuto nella Commissione europea, dalla solidità dell’alleanza di destracentro, dallo spread basso e dai conti in ordine.