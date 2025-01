Ilfattoquotidiano.it - La Spagna contro la crisi abitativa, maxi sgravi a chi affitta e super imposta per acquisti dall’estero. Sanchez: “Troppi Aribnb”

Il governo spagnolo ha predisposto un piano in 12 misure per cercare di arginare il disagio abitativo del paese. “Ci sonoAirBnb e mancano appartamenti” ha spigato il premier Pedro, illustrando i provvedimenti. Tra questi ci sono, da un lato, un’esenzione fiscale fino al 100% per i proprietari cheno le abitazioni secondo alcuni parametri. Viene invece prevista una tassazione fino al 100% sugli immobili acquistati da cittadini di paesi fuori dall’Ue, tra cui quindi anche il Regno Unito.Nel paese stanno crescendo le proteste per la difficoltà di trovare alloggi a prezzi accessibili, poiché canoni e quotazioni sono in forte aumento e l’offerta edilizia è molto al di sotto della domanda. “L’Occidente si trova di fronte a una sfida decisiva: non trasformarsi in una società divisa in due classi, i ricchi proprietari terrieri e i poveri inquilini”, ha affermato