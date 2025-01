Panorama.it - La guida completa a Pitti 107

Dal 14 al 17 gennaio 2025, Firenze si trasforma nuovamente nel cuore pulsante della moda maschile mondiale grazie aUomo 107, ospitato nella suggestiva cornice della Fortezza da Basso. Questa edizione invernale riunisce 770 brand provenienti da tutto il mondo – il 45% dei quali internazionali – per presentare le collezioni Autunno Inverno 2025-26, proponendo una visione sfaccettata e audace dell’universo menswear.Con cinque sezioni principali – Fantastic Classic, Futuro Maschile, Dynamic Attitude, Superstyling e I Go Out –Uomo si conferma una piattaforma poliedrica che esplora ogni dimensione del guardaroba maschile, dal tailoring classico alla sperimentazione più innovativa. Quest’anno, l’elemento tematico centrale è il fuoco, celebrato nella campagna «I’m on FIRE» e negli allestimenti emozionali curati da Alessandro Moradei, che evocano la forza generativa di questo elemento primordiale.