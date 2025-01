La denuncia di Mosca a Kiev | Kiev attacca con i droni il gasdotto Tuskstrem | così frena il gas verso l’Ue

Leggi su Open.online

La Russia ha accusato l’Ucraina di averto ilTurkstream. Il condotto aperto nel 2020 porta gas russo nell’Unione Europea attraversando il Mar Nero e lo stretto del Bosforo per poi arrivare in Grecia. Il condotto funge da via alternativa la cui importanza è cresciuta dopo l’interruzione del transito del gas russo attral’Ucraina che non ha rinnovato il contratto conscaduto l’1 gennaio. Secondo quantola Russia, l’attacco disarebbe avvenuto conche si sarebbero concentrati su una stazione di decompressione. Sempre secondo quanto sostiene la Russia, il tentativo sarebbe fallito. Lo stop al gas russo attral’Ucrainasostiene in una nota che tutti isiano stati abbattuti e che non abbiano intaccato il funzionamento della stazione di decompressione Russkaya, nel villaggio di Gai-Kodzor, nel territorio della regione di Krasnodar.