Calciomercato.it - Inter, Inzaghi e il dopo Frattesi: punto di svolta per i nerazzurri

Leggi su Calciomercato.it

Per l’campione d’Italia, tra campo e mercato, un crocevia in cui non si può sbagliare: gli scenariGli anticipi del sabato di campionato non hanno sorriso alle squadre impegnate in Supercoppa. Sono arrivati tre pareggi, in ordine di tempo, per Atalanta, Juventus e Milan, che hanno impattato insomma in maniera non ideale con l’inizio del girone di ritorno. L’, invece, è stata l’unica a riuscire a vincerela trasferta in Arabia.e ildiper i– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Un match piuttosto significativo, per i, che sono tornati alla vittoriala clamorosa rimonta subita contro il Milan e che ha visto sfumare un trofeo che, al momento del vantaggio di 2-0, sembrava già pronto da essere messo in bacheca.