Romadailynews.it - “Iliade il sacrificio dell’amore” spettacolo tratto dall’opera di Omero domenica 26 gennaio al Teatro Porta Portese

ILdidi Gaetano Aiellocon Gaetano Aiello26ORE 17 E ORE 20:30-ROMA Approda aldi Roma, per una doppia replica alle 17 e alle 20:30 di26-ILDELL ‘AMORE,di, scritto diretto e interpretato da Gaetano Aiello.Una voce nell’aria. Un sudario per terra e un corpo cui rendere omaggio. Quel corpo ha avuto più di un nome.e amore in una guerra immortale, i personaggi disono destinati ad incontrarsi in ogni conflitto che la guerra offre. Archetipi dal nome dimenticato. Non tutti sono tornati da quella città. Il sangue e le urla di quegli uomini pesa su molte coscienze, qualcuno deve pagare.qualcuno deve restare per raccontare.