Gruppo Selex | | La nostra forza resta il legame con il territorio

COMMERCIALE ha visto nel 2024 un giro di boa importante in quanto è coinciso con i festeggiamenti del 60esimo anniversario. Un anno all’insegna dell’innovazione e della crescita con un fatturato al consumo stimato per il 2024 di 21,1 miliardi di euro (+4,5% rispetto al 2023) e una quota di mercato del 15,4%. Ilsi conferma al vertice della Distribuzione moderna in Italia e si prepara a investire sui punti vendita del domani con tecnologie all’avanguardia sempre più in linea con le nuove esigenze dei consumatori. Maniele Tasca, Direttore Generale(nella foto in alto) ci ha illustrato le tappe fondamentali della storia di. "nasce nel 1964 come consorzio, con l’obiettivo di trasformare il sistema dei grossisti in un modello più avanzato, focalizzato sulla gestione diretta dei punti vendita.