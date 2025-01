Ilgiorno.it - Grana, prosciutti, salami e una Mercedes: maxi-sequestro al mercato abusivo di San Siro

Milano –lunedì mattina aldi via Zamagna, nel quartiere Sandi Milano. Gli agenti della polizia locale hanno ritirato oltre quindicimila euro di alimenti venduti illegalmente, tra forme di, salumi, bevande e generi per l’infanzia, nonché unautilizzata per vendere merce rubata. L’operazione ha portato a due denunce, una per resistenza a pubblico ufficiale e una per ricettazione, a cinque divieti di accesso alle aree urbane (anche detti Daspo urbani) e alla rimozione, con relativa sanzione, di tre veicoli. Cinquanta le persone identificate e venti i sequestri amministrativi eseguiti dagli agenti. Gli alimenti recuperati – fa sapere la polizia locale – saranno destinati alle associazioni milanesi impegnati nell’assistenza alle fasce deboli della popolazione.