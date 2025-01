Tvplay.it - Giuntoli beffa Marotta: la Juventus punta forte sull’attaccante e tenta il sorpasso

Laanticipa tutti eriesce a superare anche: sisu un attaccante che piace anche a Milan e Roma.Laha bisogno di rinforzi tanto in difesa quanto in attacco, dal momento che la stagione è ancora lunga e la rosa si è rivelata corta in alcuni reparti del campo. O meglio, gli infortuni hanno messo i bastoni tra le ruote ai piani di Thiago Motta e ora intervenire si sta rivelando necessario.: lail(LaPresse) – Tvplay.itLa Vecchia Signora ha segnato diversi nomi sulla lista dei profili che piacciono: servono almeno due difensori, visto che gli stop pesanti di Bremer e Cabal hanno reso tutto molto più complicato, e almeno un attaccante che possa dare il cambio a Dusan Vlahovic (al netto dell’adattamento che nella posizione del serbo può essere fatto con Weah e/o Nico Gonzalez).