Ex oratorio asta deserta a Concorezzo L’opposizione dice no alla vendita | Danno economico e patrimoniale

L’per ladell’exfemminile avaattacca: "La Giunta cambi idea e stili un rapporto e lo renda pubblico sui costi dell’operazione –Francesco Facciuto de La Rondine (in foto) –. Siamo di fronte a una grave perditaed economica". L’incanto partiva "da 1,4 milioni, nel 2011 la stima del valore dell’immobile era quasi il triplo, 4 milioni, ora, se proseguono sulla stessa strada, saranno costretti a un ribasso del 20%". Con lui, gli altri tre gruppi in minoranza: Vividemocratica-Pd e Iniziativa civica. A novembre l’amministrazione Capitanio aveva annunciato il restyling del Giardino delle vergini, (escluso con un pezzo del cortile dall’incanto, in pratica metà dell’area), obiettivo, "intervenire in un punto strategico per la città che versa in condizioni precarie, rinnovandolo per portarla allo stesso livello del primo tratto di via Libertà".