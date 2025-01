Pronosticipremium.com - Dovbyk salva Ranieri, ma il punto conta più per il morale: l’analisi di Bologna-Roma 2-2

La strada verso l’Europa è ancora lunga, ma il match del Dall’Ara ci ha restituito unache sa stare in campo, sa difendere e attaccare. Il rigore siglato da Artemal 98? ha permesso alla squadra di Claudiodi evitare la nona sconfitta in campionato e di guadagnare un buonper rimanere nella parte sinistra della classifica. Per oltre un’ora i giallorossi hanno dato l’impressione di poter portare a casa l’intera posta, nonostante unaggressivo ma inefficace sotto porta.Al contrario, laha creato diversi pericoli quando si è affacciata in area avversaria e la rete di Alexis Saelemaekers, nata anche da un errore di Skorupski, sembrava aver messo il match in discesa per gli uomini di. La svolta negativa è arrivata in maniera improvvisa. Un blackout ha permesso aldi ribaltare il risultato con un doppio colpo in meno di cinque minuti.