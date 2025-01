Inter-news.it - Dimarco: «Bastoni e Barella, intesa totale. Lautaro Martinez capisca una cosa»

Leggi su Inter-news.it

Federicoè il protagonista del quinto episodio della nuova stagione di My Skills, il format di DAZN in collaborazione con EA FC 25: di seguito la seconda parte dell’intervista. Qui puoi trovare la prima., hai avvertito la pressione all’Inter?All’inizio un po’ la soffrivo, sentivo di dover dimostrare quel qualin più. Invece, col tempo ho iniziato a lavorarci, capendo tante cose. Sono così diventato più tranquillo, solo come il ‘Federicocalciatore’.Che ne pensi del coro a te dedicato?Penso che sia bellissimo, ci sono molto legato. Rappresenta la verità della mia storia: mi ero promesso, da bambino, di giocare all’Inter. E ci sono riuscito.Dov’eri il giorno della finale di Champions del 2010?Ero a Rimini, a un torneo che giocavo con l’Inter., se ti dico?Siamo stati un anno insieme a Parma, poi ci siamo ritrovati all’Inter di Conte.