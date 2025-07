Hohenstein-Ernstthall 13 luglio 2025 - Lo chiamano Sachsenking per una ragione e lui ha voluto dimostrarlo anche nella gara della domenica, dopo la vittoria al sabato. Marc Marquez c'è e firma il successo numero 12 in carriera sul circuito tedesco, dominando una gara a eliminazione, dove su diciotto moto partite, solo dieci tagliano il traguardo. A completare un podio tutto Ducati c'è il fratello Alex, insieme a Pecco Bagnaia, il quale riscatta parzialmente un sabato da incubo. Tra le tante cadute, da registrare soprattutto quelle di Di Giannantonio e Bezzecchi, quando entrambi si trovavano in posizione da podio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - MotoGP Germania 2025: Marquez domina una gara a eliminazione, il fratello Alex e Bagnaia sul podio. Le classifiche