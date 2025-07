Harry ha mandato in gran segreto dei suoi emissari a Londra per fare pace con Re Carlo | l’incontro in un club esclusivo Per la prima volta dopo anni una comunicazione

E se la pace tra Harry e la sua famiglia fosse un’ipotesi all’orizzonte dei piani della famiglia reale? L’abbraccio per la riconciliazione tra il ribelle di casa Windsor e l’anziano padre, malato di cancro, potrebbe non essere pura utopia, nonostante tutto. A dare un segnale in questa direzione, un incontro (riservato) che si sarebbe tenuto recentemente alla Royal Over-Seas Legue di Londra tra il nuovo responsabile della comunicazione di Harry, accompagnato da colei che guida le pr dei Sussex ed il segretario della comunicazione di re Carlo III. Un incontro che il Mail on Sunday ha raccontato ascoltando anche il commento di una fonte vicina alla casa reale che avrebbe spiegato come la strada verso la riconciliazione sarebbe ancora lunga, ma “ un canale di comunicazione adesso è stato aperto per la prima volta, dopo anni” Sì, perchè da quando Harry ha lasciato il paese ed ogni suo incarico per la monarchia, padre e figlio si sono visti fugacemente in occasione del funerale della regina Elisabetta II e dell’incoronazione del nuovo sovrano e quando, nel febbraio della scorso anno, Harry è volato a Londra dopo aver saputo, dai giornali, che il padre aveva un cancro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

