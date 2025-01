Terzotemponapoli.com - Di Lorenzo: “Con Conte siamo tornati una squadra vera”

Il difensore del Napoli analizza il cambio di mentalità sotto la guida dell’ex tecnico AntonioGiovanni Di, difensore del Napoli, si è espresso ai microfoni di DAZN dopo la vittoria degli azzurri contro il Verona, evidenziando la crescita dellasotto la guida di Antonio. Il calciatore ha sottolineato come il lavoro svolto con il mister stia portando i suoi frutti, soprattutto in termini di mentalità e di gioco.Disul cambio di gioco: più dinamismo in campoDiha parlato del cambiamento tattico che laha vissuto dall’inizio della stagione. “partiti con posizioni più statiche, ma ora stiamo lavorando molto sullo scambiarci di posizione”, ha spiegato. Il difensore ha aggiunto che, ad esempio, i terzini vengono più spesso dentro al campo, un lavoro che richiede adattamento ma che sta dando ottimi risultati.